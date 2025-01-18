Haliç'te Tekne Çarpışması

Haliç'te seyir halindeki 2 teknenin çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, 16 Ocak'ta Eyüp İskelesi'ne doğru ilerleyen yolcu teknesine, o sırada yanından geçen başka bir tekne çarptı.
Kazanın ardından Kasımpaşa İskelesi'ne yanaşan tekneden yolcular tahliye edildi.
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kazada, teknelerde hasar oluştu.
Kaza anı, o sırada bölgede bulunan başka bir teknenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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