Haliç'te Tekne Çarpışması

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Haliç'te seyir halindeki 2 teknenin çarpışma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, 16 Ocak'ta Eyüp İskelesi'ne doğru ilerleyen yolcu teknesine, o sırada yanından geçen başka bir tekne çarptı.

Kazanın ardından Kasımpaşa İskelesi'ne yanaşan tekneden yolcular tahliye edildi.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı kazada, teknelerde hasar oluştu.

Kaza anı, o sırada bölgede bulunan başka bir teknenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.