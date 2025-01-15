Halide Ziya Beraat Etti

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Bangladeş'te eski Başbakan Begüm Halide Ziya, hakkındaki son yolsuzluk davasından beraat etti. Bu kararla, Ziya'nın ülkede yapılması planlanan seçimlere katılmasının önünde bir engel kalmadı.

Bangladeş basınındaki haberlere göre, Ziya'nın 1991'de başbakan olduğu dönemde kurulan bir yetimhane vakfı için yapılan bağışlardan 250 bin doları zimmetine geçirdiği suçlamasıyla 2018 yılında Yüksek Mahkeme tarafından verilen 10 yıllık hapis cezasına ilişkin karar bozuldu.

Yüksek Mahkeme heyeti, haklarında 10 yıl hapis cezası verilen Ziya'nın oğlu Tarık Rahman ve diğer 4 kişiyi de akladı.

Ziya'nın avukatları, kararın, 79 yaşındaki Ziya'nın bir sonraki seçimlerde yarışabileceği anlamına geldiğini kaydetti.

Bangladeş'te geçen yıl yaşanan öğrenci protestolarının ardından ülkeden ayrılan eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in yerine Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Yunus liderliğindeki geçici hükümetin ülkeyi bu yıl aralıkta veya gelecek sene seçimlere götürmesi bekleniyor.