SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Halil Şıvgın'ın cenazesi, TBMM'de düzenlenen törenin ardından Kocatepe Camisi'ne getirildi. Buradaki törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, siyasiler ve vatandaşlar katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından cenaze aracına konulan Şıvgın'ın cenazesi, Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'nde toprağa verildi.
Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,
Son Dakika › Güncel › Halil Şıvgın Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?