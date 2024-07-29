Haliliye Belediyesi, Üniversite Tercih Danışmanlığı Hizmetini Sürdürüyor - Son Dakika
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Haliliye Belediyesi, Üniversite Tercih Danışmanlığı Hizmetini Sürdürüyor

Haliliye Belediyesi, üniversiteye başlayacak gençlerin doğru tercihler yapmalarına yardımcı olmak amacıyla başlattığı tercih danışmanlığı hizmetini sürdürüyor. Belediye bünyesinde görevli uzmanlar tarafından gençlere doğru yönlendirme yapılıyor. Şanlıurfa Rehberlik ve Araştırma Merkezi desteğiyle oluşturulan Tercih Destek Merkezi'ne gençler yoğun ilgi gösteriyor ve uzmanlardan destek alıyor. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, öğrencilerin geleceklerine ve kariyer planlarına destek olmayı hedeflediklerini belirterek, tüm gençleri tercih merkezine beklediklerini ifade etti.

29.07.2024 12:47
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Haliliye Belediyesince üniversiteye başlayacak gençlerin doğru tercihler yapmalarına yardımcı olmak için başlatılan tercih danışmanlığı hizmeti devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversite tercihi yapacak gençler, belediye bünyesinde görevli uzmanlarla doğru yöne teşvik ediliyor.

Haliliye Belediyesi, Bahçelievler Ortaokulunda YKS Tercih Destek Merkezi oluşturdu. Şanlıurfa Rehberlik ve Araştırma Merkezinin desteği ile uzman hocaların yer aldığı Tercih Destek Merkezinde gençler, doğru tercih yapmaları için yönlendiriliyor. 22 Temmuz'da açılan ücretsiz danışma ve rehberlik noktasına yoğun ilgi gösteren gençler, gelecekleri için en doğru seçimi yapma adına uzmanlardan destek alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, öğrencilerin geleceklerine ve kariyer planlarına destek olmaya çalıştıklarını belirterek, tüm gençleri tercih merkezine beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Haliliye Belediyesi, Mehmet Canpolat, Şanlıurfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haliliye Belediyesi, Üniversite Tercih Danışmanlığı Hizmetini Sürdürüyor - Son Dakika

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