Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Karşıyaka Mahallesi'nde sulama kanalında hareketsiz birini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan ceset, kimlik tespitinin yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Haliliye'de Sulama Kanalında Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?