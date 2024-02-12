Cumhur İttifakı\'nın Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, SKM açılışında konuştu

Cumhur İttifakı'nın Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, İlkadım ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı.
Ulugazi Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki açılışta konuşan Doğan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Şubat'ta Samsun'da yapacağı mitinge vatandaşları davet etti. Doğan, SKM açılışında yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:
"Biz her şeyden önce bir dava partisiyiz ve bizim davalarımız makamla değil gönülle oluşur. İnşallah kol kola girerek Samsun'umuzun 17 ilçesinde Cumhur İttifakı'nın zaferiyle taçlandıracağız. Özellikle Atakum ve İlkadım'ı 5 yıllık kesintiden sonra yeniden AK Parti belediyeciliği ile buluşturacağız. Amacımız Cumhur İttifakı Samsun'da gerekeni yaptı dedirtmek. Kapı kapı gezerek Samsun'umuzu hep birlikte daha ileriye taşıyacağız."
AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ise Samsun mitinginin her zaman olduğu gibi yine coşkulu geçeceğini dile getirdi. Köse, "15 Şubat Perşembe günü vatandaşlarımız Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştireceğimiz mitingimize büyük ilgi gösterecektir. Samsun, büyük buluşmada yine tarihi günlerinden birini yaşayacak. Hazırlıklarımız yoğun şekilde devam ediyor. Tüm halkımızı Büyük Samsun Mitingimize davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
İlkadım İlçesinde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına AK Parti Samsun Milletvekilleri Ersan Aksu, Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, ilçe belediye başkanları, AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı belediye başkan adayları, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.
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