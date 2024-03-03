Halit Refiğ'in doğumunun 90. yılı etkinlikle kutlanacak

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"Gurbet Kuşları", "Hanım", "Bir Türk'e Gönül Verdim", ve "Karılar Koğuşu"nun da aralarında bulunduğu çok sayıda filmin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlenen Halit Refiğ, doğumunun 90. yılında Zeytinburnu'nda düzenlenen etkinlikle yad edilecek.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde 5 Mart'ta gerçekleştirilecek "Doğumunun 90. Yılında Halit Refiğ Paneli"nde ünlü yönetmenin eşi Gülper Refiğ, Ali Saydam ve Hülya Koçyiğit konuşmacı olarak yer alacak.

Sunuculuğunu Nur Onur'un üstleneceği panelde Halit Refiğ'in filmleri, Türk sinemasına katkıları ve öncülüğünü yaptığı "Ulusal Sinema" akımı ele alınacak.

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