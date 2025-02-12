Halk Otobüslerine Destek Uzatıldı - Son Dakika
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Halk Otobüslerine Destek Uzatıldı

ABB Meclisi, özel halk otobüslerine verilen gelir desteğini 31 Aralık 2025'e kadar uzattı.

12.02.2025 21:18
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi toplantısında, özel halk otobüslerine verilen ve 31 Aralık 2024'te sona eren gelir desteğinin, yıl sonuna kadar devam etmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi.

ABB Meclisi'nin şubat ayı üçüncü birleşimi, Belediye Meclis Konferans Salonu'nda, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

Işık, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okudu.

Birleşimde, 9 Ağustos 2024'te Başkent'te hizmet veren özel halk otobüslerine sağlanan gelir desteğinin 31 Aralık 2024'e kadar sürmesine ilişkin kararın revize edilip, 1 Ocak itibarıyla yeniden verilmesine ilişkin başkanlık yazısı gündeme geldi.

Yazıda, ABB tarafından özel halk otobüslerine verilen gelir desteğinin, 1 Ocak'tan 31 Aralık 2025'e kadar devam etmesi, ayrıca çevre ilçelerde hizmet veren Özel Toplu Taşıma Araçlarına (ÖTA) tam ücret ve indirimli ücret tarifesi üzerinden gelir desteği ödemesinde bulunulması, bu tarihler arasında gelecek bir bilet zammı olması durumunda ise desteklerin güncellenmesi hususunun Belediye Meclisinde görüşülerek karar alınması yer aldı.

İlgili başkanlık yazısı, ABB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Birinci Başkanvekili Işık, yarın toplanmak üzere oturumu kapattı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halk Otobüslerine Destek Uzatıldı - Son Dakika

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