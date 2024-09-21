Halk otobüsü kazasında şoför sıkıştı - Son Dakika
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Halk otobüsü kazasında şoför sıkıştı

Halk otobüsü kazasında şoför sıkıştı

Antalya'da halk otobüsü şoförü, park halindeki araca çarpınca sıkıştı; itfaiye kurtardı, durumu ağır.

21.09.2024 10:19
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ANTALYA'da park halindeki servis aracına arkadan çarpan ve sürücü koltuğunda sıkışan halk otobüsü şoförü, itfaiye ekipleri tarafından ayırıcı kesici alet yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Durumu ağır olan otobüs sürücüsü hastaneye götürüldü.

Kaza, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Yeni Mahalle Aliya İzzetbegovic Caddesi üzerinde meydana geldi. İsminin Yunus olduğu öğrenilen 07 AU 0442 plakalı halk otobüsü şoförü, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan 07 BKY 906 plakalı servis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs şoförü, sürücü koltuğunda sıkıştı. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede soyadı öğrenilemeyen sürücünün ayak ve karın bölgesinden otobüste sıkıştığını tespit etti.

KESİCİ ALETLE OTOBÜSÜN ÖN KISMINI AÇTILAR

İtfaiye ekipleri, otobüse bağladıkları kalın zincirleri ayırıcı kesici alete bağladıktan sonra otobüsün ön kısmının açılmasını sağladı. Ekiplerin yaklaşık 15 dakikalık çalışmasıyla, ön kısımda yer alan demir ve metaller açılırken, otobüs sürücüsü bulunduğu yerden sağlık ekiplerinin de yardımıyla çıkartıldı. Sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından durumu ağır olan sürücü tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Kaza sonrası otobüs çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi ise devam ederken, halk otobüsünün seferde olmaması ise facianın önüne geçti.

Kaynak: DHA

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