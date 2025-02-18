Halk TV'de Bilirkişi İfşası Soruşturması - Son Dakika
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Halk TV'de Bilirkişi İfşası Soruşturması

Halk TV'de bilirkişi ifşası ve etkisi nedeniyle 5 sanığa hapis istemiyle iddianame kabul edildi.

18.02.2025 13:49
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Halk TV'nin canlı yayınına ilişkin "bilirkişinin ifşa edilmesi" ve "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçlarından başlatılan soruşturma sonucu, sanıklar Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker hakkında 4 yıldan 14 yıla kadar değişen sürelerde hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, bilirkişi S.B ile yapılan görüşmenin kayda alınarak Halk TV canlı yayınında yayınlanmasına ilişkin sanıklar Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz, Suat Toktaş, Seda Selek ve Serhan Asker hakkında hazırlanan iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

İddianameyi kabul eden mahkeme, duruşmanın 4 Mart'ta yapılmasına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısının, sanık Seda Selek'in hazırlayıp sunduğu programda Halk TV'de canlı yayınlandığı ve akabinde basın toplantısındaki hususlara ilişkin kamuoyu baskısı oluşturmaya yönelik müşteki S.B'nin isminin programda açıklanarak canlı yayında konuşulmaya devam edildiği kaydediliyor.

Sanık Barış Pehlivan'ın müştekiyi telefonla arayarak irtibat kurmaya çalıştığı ve rızası olmadan aralarındaki konuşmayı kaydettiği belirtilen iddianamede, müştekinin konuşmak istemediğini ısrarlı şekilde beyan etmesine rağmen Pehlivan'ın görüşmeleri kayıt altına aldığının bilinciyle konuşmaya devam ettiğine işaret ediliyor.

İddianamede, müşteki S.B. ile gerçekleşen telefon görüşmesinin sesinin Pehlivan tarafından dışarıya verildiği, tutuklu sanık Kürşad Oğuz'un sesi kayıt cihazıyla kaydettiği bilgisi veriliyor.

Kaydın, Oğuz tarafından sanık Suat Toktaş'a gönderildiği ifade edilen iddianamede, Toktaş'ın da kaydı sanık Selek'e gönderdiği ve canlı yayında yayınlandığı aktarılıyor.

İddianamede, söz konusu görüşmelerin sanık Seda Selek'in moderatörlüğünü yaptığı programda canlı olarak yayınlandığı anımsatılarak, "Dosya içerisindeki mevcut çözümleme tutanağı ile de sabit olduğu üzere, müştekinin bağımsız ve tarafsız olmadığı yönünde bir kamuoyu oluşmasının amaçlandığı, bu şekilde oluşacak kamuoyu baskısıyla da müştekinin İstanbul Adliyesi ve diğer adliyelerde görülmekte olan çeşitli soruşturma ve kovuşturmalarda yapmakta olduğu resmi bilirkişilik görevinin etkilenmeye çalışıldığının hedeflendiği anlaşılmıştır." değerlendirmesi yapılıyor.

Ceza istemleri

İddianamede sanıklar Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz hakkında müşteki olan bilirkişiyle yapmış oldukları görüşmeyi kayda aldıkları gerekçesiyle "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlarından 6'şar yıldan 14'er yıla kadar hapis talep ediliyor.

Sanıklar Seda Selek, Suat Toktaş ve Serhan Asker'in ise suça konu ses kaydını birbirleri ile paylaşıp canlı yayında yayınladıkları gerekçesiyle "kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması" ve "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlarından 4'er yıldan 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Halk TV'de Bilirkişi İfşası Soruşturması - Son Dakika

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