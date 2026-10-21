Halk TV eski yöneticileri ve programcıları kayyım atanmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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Halk TV eski yöneticileri ve programcıları kayyım atanmasına tepki gösterdi

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Halk TV'nin İstanbul stüdyosu önünde düzenlenen dayanışma mitinginde eski yöneticiler ve programcılar kayyım atanmasına tepki gösterdi. Ekip, basın özgürlüğü ve haber alma hakkının korunması çağrısı yaparken çalışanlara maaş vaadinin yerine getirilmesini bekliyor.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: UMUT EMRE GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Halk TV önünde düzenlenen dayanışma eyleminde konuşan kanalın eski yöneticileri ve programcıları, kayyım atanmasına tepki göstererek basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkının korunması çağrısı yaptı.

YENİ Parti'nin çağrısıyla, kayyım atanan ve yayınları durdurulan Halk TV'nin İstanbul stüdyosu önünde Halk TV Dayanışma Mitingi yapılıyor.

Halk TV Program Koordinatörü olan gazeteci Kürşad Oğuz, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, kayyım atanmasını protesto etmek, basın özgürlüğünü savunmak ve dayanışma göstermek amacıyla toplandıklarını belirterek, "Sebebi belli, niye olduğu belli; yaptığımız habercilik, insanlara doğruyu ve gerçeği aktarma çabamız. Başkaları başka şeyler söylese de gerçeğin böyle olduğunu Türkiye zaten biliyor. Biz de bugün hem bunu protesto etmek hem basın özgürlüğünü savunmak hem de Türkiye'nin daha güzel günlere kavuşması için en azından birlikte olduğumuzu göstermek amacıyla burada toplanıyoruz. Bu yanlışı, bu düzeni protesto etmek ve geleceğe dair bir umut olsun diye burada toplandık" dedi.

Oğuz, çalışanların maaşlarının ödenmesine ilişkin kayyım yönetiminin vaatlerini yerine getirmesini beklediklerini ifade ederek, "Ödeyeceklerini söylüyorlar ama geçmiş uygulamalardan bunun çok da hayata geçirildiğini göremedik. Umarım gerçekleşir. Umarım daha önce kayyumun geldiği yayın kuruluşlarında da mağdur olan arkadaşlarımız mağduriyetlerinden kurtulurlar. Onlar öyle söylüyorlar. Biz de 'O mağduriyetleri gidereceğiz, insanların, çalışanların haklarını vereceğiz' diyorlar. Bekliyoruz. Bir müddet istediler. İşte dört beş gün oldu. Yarın herhalde yeni bir toplantı talep edecekler ve akabinde ne yapacaklarını çalışan arkadaşlarımıza aktaracaklar" diye konuştu.

"HALKIN SESİ SUSMAZ, HALKIN SESİ SUSTURULAMAZ"

Gazeteci Gökmen Karadağ da, "Yayınımızı durdurdular ama milyonlarca insanın gerçeğin peşinde koşma arzusu, gerçeği öğrenme isteği bitmeyecek. Haber susmayacak. Halk TV halkındır. Halkın sesi susmaz, halkın sesi susturulamaz" dedi.

TELE1'in "casusluk" iddiasıyla, Halk TV'nin ise Cafer Mahiroğlu'na yönelik mali gerekçeli operasyonla ilişkilendirilerek kayyım atanmasını eleştiren Karadağ, "Buradaki haksızlığı, hukuksuzluğu çok detaylı anlatabiliriz. Ama izleyicilerin de gördüğü bir şey var: Bir kanala kayyum atanmasıyla kanalın normal yayın akışının durdurulması aslında bir sansür. Halkın haber alma hakkına, haber alma özgürlüğüne bir darbe. Durum bu" ifadelerini kullandı.

"CEZA BİZE DEĞİL, HALKA VERİLİYOR"

Halk TV programcısı olan Serhan Asker, kayyım atanmasının ardından kanalın önünde düzenlenen dayanışma eyleminde, yıllardır çalıştıkları kanalda programlarını hazırlayacak ortamın kalmadığını belirterek, ekip arkadaşlarıyla birlikte 666 program yaptıklarını, 1 milyon 600 bin kilometre yol katettiklerini ve 110 bin kitap dağıttıklarını söyledi.

Yüzlerce çalışanın belirsizlik yaşadığını ifade eden Asker, basın üzerindeki baskılara karşı toplumsal duyarlılık çağrısı yaparak, "Haber alma hürriyetleri ellerinden alındığı için ceza bize değil, halka verilen bir cezadır. Onun için bu cezanın halka uygulanıyor olması bizim için daha da üzücüdür" dedi.

Kaynak: ANKA
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