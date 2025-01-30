Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Toktaş Tutuklandı - Son Dakika
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Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Toktaş Tutuklandı

Suat Toktaş, soruşturma kapsamında tutuklandı; diğer gazeteciler adli kontrolle serbest bırakıldı.

30.01.2025 12:31
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(İSTANBUL) "Bilirkişi soruşturması" kapsamında soruşturma konusu ses kaydını gazetecilik kuralları çerçevesinde yayınladıklarını açıklayan ve dün öğleden sonra ifade vermek üzere polis eşliğinde adliyeye giden Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın 'kaçma, saklanma ve delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme' gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısında adını verdiği bilirkişiyle ilgili bir haberi Halk TV'de yayınladıkları için haklarında soruşturma başlatılan gazeteciler Serhan Asker, Seda Selek, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz adli kontrolle serbest bırakıldı. Soruşturma konusu ses kaydını gazetecilik kuralları çerçevesinde yayınladıklarını açıklayan ve dün öğleden sonra ifade vermek üzere polis eşliğinde adliyeye giden Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş hakkında ise dün gece yarısı tutuklama kararı verildi.

5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararda, 'müşteki' bilirkişi hakkında kamuoyu baskısı oluşturmak suretiyle etkilemeye teşebbüs ettiğinin anlaşıldığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklamalarında haberci, yönetici olarak sorumluluğu açıkça üstlenen Suat Toktaş'ın tutuklama gerekçesinde ise 'kaçması, saklanması ve kaçacağı şüphesi, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme ile tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunması şüphesi'nin yer aldığı öğrenildi.

Toktaş, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunuyor.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Yönetmen, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Toktaş Tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Adem Erdoğan:
    Röportaj yapan gazeteciyi degil , muduru tutuklattilar gazetecilik suc degilmiş. Rte yanan kartalkaya otelini isleten komisyon alan denetim yapip uygunluk onami veren Turizim Bakanim suclu degil onun meslegi otel sahibi olmaktir otelciliktir otelcilik suç degildir tutuklamaya yargiya teslim etmeye gerek yok yaziktir gozaltinda zulum gormesin ölenler güzel öldüler diyor. 0 0 Yanıtla
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