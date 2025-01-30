Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Tutuklandı

Güncel

Haber/Kamera: Ozan URAL

(İSTANBUL) - "Bilirkişi soruşturması" kapsamında ifade vermek üzere polis eşliğinde adliyeye giden ve soruşturma konusu yayının bir gazetecilik faaliyeti olduğunu vurgulayan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı. 5'nci Sulh Ceza Hakimliği Halk TV Programlar Müdürü Kürşad Oğuz ve gazeteci Barış Pehlivan'ın ise yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında ismi geçen bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin Halk TV'de "izinsiz kayda alınıp yayınlandığı" iddiasıyla önceki gün soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alınan gazeteciler Seda Selek ile Serhan Asker 17.00 sıralarında adli kontrolle serbest bırakıldı. Ancak yine dün akşam gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan ile öğleden sonra adliyeye götürülen Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Programlar Müdürü Kürşad Oğuz, savcılık ifadelerinin tamamlanmasından sonra tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

5.Sulh Ceza Hakimliği önünde avukatlarıyla birlikte saatlerce bekleyen gazeteciler için karar 01.20 sıralarında açıklandı. Hakimlik Suat Toktaş hakkında tutuklama kararı verirken, Kürşad Oğuz ile Barış Pehlivan'ın ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.