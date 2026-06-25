Halk TV ve KOZA TV'ye Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Halk TV ve KOZA TV'ye Ceza

25.06.2026 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RTÜK, yayın yasağını ihlal ettikleri için Halk TV ve KOZA TV'ye idari para cezası verdi.

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Batman'daki özel bir yaşlı ve engelli bakım merkezine yönelik iddialarla ilgili mahkeme tarafından getirilen yayın yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle Halk TV ve KOZA TV'ye idari para cezası verdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, gündemdeki yayın ihlallerini değerlendirmek amacıyla düzenlenen toplantıda Batman'da faaliyet gösteren özel bir yaşlı ve engelli bakım merkezinde yaşandığı öne sürülen olaylara ilişkin yayın yasağının ihlal iddialarının ele alındığı bildirildi.

Söz konusu yasağın, Batman 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 3 Haziran 2026 tarihli kararıyla yürütülen soruşturma kapsamında alındığı ifade edilen açıklamada, kararın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, eziyet, görevi kötüye kullanma, rüşvet, suçu bildirmeme ve kamu kurum kuruluşları zararına dolandırıcılık" suçlarına yönelik delillerin toplanmasını zorlaştıracak ve gizli bilgilerin açığa çıkmasına neden olacak yayınların engellenmesi amacıyla alındığı belirtildi. Açıklamada, olayların toplumda infial yaratabilecek nitelikte olmasının da kararda dikkate alındığı vurgulanarak, yayın yasağı kararının aynı gün saat 12.05'te RTÜK'ün web sitesinde yayımlandığı hatırlatıldı.

Yasağa rağmen söz konusu iddiaların 19 Haziran 2026 tarihinde Halk TV Ana Haber Bülteni'nde, 20 Haziran 2026 tarihinde ise KOZA TV'de haber olarak yayımlandığı bildirilen açıklamada, bu medya hizmet sağlayıcılarının yargı otoritesini ihlal ettiği, durumun sadece bireysel bir yayın hatası olmadığı, hukukun üstünlüğü ilkesine yönelik "tercih edilmiş sistematik bir ihlal" niteliği taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, Halk TV ve KOZA TV'ye, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde yer alan yayınların "hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamayacağı" hükmünü ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uygulanmasına hükmedildiği bildirildi.

RTÜK Üyesi Tuncay Keser, karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Basına yönelik müdahalelerde çok hassas, ölçülü ve eşit bir tutum içinde olunması basın özgürlüğü ve çoğulculuk açısından temel gerekliliktir. Sınırları ve süresi belirsiz yayın yasağı kararları, basının haber verme/halkın haber alma hakkını ortadan kaldırmaktadır. Bu çerçevede, öncelikle yayın yasaklarının kapsamının, süresinin ve uygulanma koşullarının belirleneceği, haber verme sınırlarını koruyacak yasal bir düzenlemenin yapılması zorunludur" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Medya, Koza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halk TV ve KOZA TV'ye Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD’nin İran’a yönelik operasyonları sırasında İtalya’daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
Kartal’da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı Kartal'da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
Aziz Yıldırım’dan TFF’ye telefon İstediği şey yeni bir kaos yaratabilir Aziz Yıldırım'dan TFF'ye telefon! İstediği şey yeni bir kaos yaratabilir
Akşehir Belediye Başkanı’ndan skandal hizmet Yere Türk bayrağı çizdiler Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler
CHP Malatya İl Başkanlığı karıştı CHP Malatya İl Başkanlığı karıştı

15:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşuyor
15:16
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
14:13
İletişim Başkanlığı: Macron’un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
İletişim Başkanlığı: Macron'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
13:56
Esenyurt’taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
13:39
Kahramanmaraş’ta kahreden yangın 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 15:47:57. #7.13#
SON DAKİKA: Halk TV ve KOZA TV'ye Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.