Halk TV Yayınında Suçlamalar: Genel Yayın Yönetmeni Tutuklandı

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Halk TV yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasında adı geçen bilirkişinin aranması ve görüşmenin yayınlanması üzerine 'Bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs' ve 'Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen kanalın genel yayın yönetmeni Suat Toktaş tutuklanırken, program koordinatörü Kürşad Oğuz ve gazeteci Barış Pehlivan adli kontrolle serbest bırakıldı.