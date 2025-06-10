Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'ndan Yakalama Kararına Tepki

(ANKARA) - Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, hakkında çıkarılan yakalama kararına, "Halk TV'yi aldığım günden beri hakkımda atılmadık iftira bırakmadılar. 35 yıldır yurt dışında ikamet ediyorum. Demek ki, halkın televizyonu Halk TV'nin sahibi olmanın, demokrasiyi, hakkı ve hukuku savunmanın, yanlışlara itiraz edip, yolsuzluklarla mücadele etmenin bir bedeli var" sözleriyle tepki gösterdi.

Cafer Mahiroğlu, İstanbul'da belediyelere yönelik soruşturmalarda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Aziz İhsan Aktaş'ın beyanları doğrultusunda hakkında soruşturma açılması ve yakalama kararı çıkarılmasına, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Mahiroğlu, şunları kaydetti:

"Halk TV'yi aldığım günden beri hakkımda atılmadık iftira bırakmadılar. 35 yıldır yurt dışında ikamet ediyorum. Yaptığım işler ortada. Demek ki, halkın televizyonu Halk TV'nin sahibi olmanın, demokrasiyi, hakkı ve hukuku savunmanın, yanlışlara itiraz edip, yolsuzluklarla mücadele etmenin bir bedeli var.

"Hakikat yavaş yürür ama mutlaka bir gün yalanı geçer"

Hiç tanımadığım ve hayatımda görmediğim birinin kurgulanmış yalan beyanları ve iftiraları üzerinden suçlanıyorum. Ne yapılmak istendiğinin farkındayım. Hakikat yavaş yürür ama mutlaka bir gün yalanı geçer. İftira sahipleri de yalanlarının altında kalır. Bu ülkede yargının bağımsız ve adil olduğuna hala güvenmek istiyorum."