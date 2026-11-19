Küçükçekmece'de emlak ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, saldırganın kaçtığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir emlak ofisine giren şüpheli silahlı saldırı düzenledi. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar içeride bulunan Ali Y. ile Harun A.'ya isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandığı belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRGANIN EMLAK OFİSİNE GİRİP ÇIKTIĞI ANLAR KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, emlak ofisinin önüne gelen saldırganın bir süre bekleyerek telefonla konuştuğu, ardından içeri girdiği görüldü. Ayrıca şüphelinin saldırıdan sonra kaçtığı anlar da görüntülerde yer aldı.