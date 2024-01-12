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Halkapınar'da taziye evi hizmete alındı - Son Dakika
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Halkapınar'da taziye evi hizmete alındı

Halkapınar Belediyesi ve Halkapınar Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından tamamlanan taziye evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende, İlçe Müftüsü Yusuf Sarı'nın Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Açılışa Halkapınar Kaymakam Vekili, Belediye Başkanı ve dernek başkanı da katıldı. Ayrıca taziye evine katkı sağlamak amacıyla kermes düzenlendi.

Halkapınar\'da taziye evi hizmete alındı
12.01.2024 - 16:58,
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Halkapınar'da Şehit Cihangir Tok Taziye Evi açılışı gerçekleştirildi.

Halkapınar Belediyesi ve Halkapınar Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin ortak çalışmasıyla tamamlanan taziye evi, düzenlenen törenle açıldı.

Törende, İlçe Müftüsü Yusuf Sarı, Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

Törene, Halkapınar Kaymakam Vekili Enes Talha Ulusoy, Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, Halkapınar Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Karatepe katıldı.

Öte yandan taziye evine katkı sağlaması için hayırsever vatandaşlarca kermes düzenlendi.

Kaynak: AA
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