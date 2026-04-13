Halkbank'ın Jet Luck Yarışması'nda Kazananlar Belli Oldu - Son Dakika
Halkbank'ın Jet Luck Yarışması'nda Kazananlar Belli Oldu

13.04.2026 12:40
Halkbank, girişimcilere yönelik düzenlediği Jet Luck yarışmasının finalini İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 12 girişimcinin projeleri, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik gibi kriterlere göre değerlendirildi. Yarışmanın kazananı Merve Büşra Ayık, 'Fishgramer' adlı girişimiyle birinci oldu.

Halkbank'ın girişimcilere yönelik olarak düzenlediği Jet Luck yarışmasının finali İstanbul Finans Merkezi Halkbank Kuleleri'nde gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 12 girişimci, iş fikirlerini yalnızca 50 saniyelik bir 'asansör konuşması' ile jüriye anlatarak finale kalma mücadelesi verdi ve tümü sunum aşamasına yükselmeye hak kazandı.

Yenilikçi fikirleri görünür kılmayı hedefleyen yarışmada, yeni nesil dijital teknolojilerden sürdürülebilirlik çözümlerine, yenilenebilir enerjiden sağlık teknolojilerine kadar farklı alanlarda geliştirilen projeler sahne aldı. Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, ödül töreninde yaptığı konuşmada, 'Girişimcilerimizin desteklenmesini stratejik bir öncelik olarak ele alıyor; yenilikçi fikirlerin hayata geçmesi için çok boyutlu ve bütüncül destekler sunuyoruz.' dedi.

Finalistlerin fikirleri; yenilikçilik, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik ve toplumsal etki kriterleri doğrultusunda çok boyutlu bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Ardından final puanlamalarıyla ilk üç sıradaki girişimler belirlendi. Jet Luck yarışmasında birinciliği, tarım, gıda ve sürdürülebilirlik alanında 'Fishgramer' adlı girişimiyle Merve Büşra Ayık kazanırken; ikinciliği, robotik ve mekatronik alanında 'Munulus' adlı girişimiyle Buğra Tosun elde etti. Üçüncülük ise medikal, sağlık alanında 'HIST' adlı girişimiyle Fatih Karakaya'nın oldu ve dereceye giren girişimcilere maddi ödüller takdim edildi.

Yarışmanın jürisi, iş dünyası, kamu ve akademi dünyasından saygın isimlerin bir araya gelmesiyle oluşturuldu. Jüri üyeleri arasında Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi İrem Bayraktar Aksakal, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ve KOSGEB Başkan Yardımcısı Selim Serkan Ercan yer aldı.

Son Dakika Güncel Halkbank'ın Jet Luck Yarışması'nda Kazananlar Belli Oldu - Son Dakika

Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor
Acun Ilıcalı’dan kendi oyuncusuna sert tepki Acun Ilıcalı'dan kendi oyuncusuna sert tepki
Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı

Canlı yayına damga vuran an Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
Yasak aşkta kanlı son Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
Dünya Kupası’ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Dünya Kupası'ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
SON DAKİKA: Halkbank'ın Jet Luck Yarışması'nda Kazananlar Belli Oldu - Son Dakika
