Halkbank'ın Jet Luck Yarışması'nda Kazananlar Belli Oldu

Halkbank'ın girişimcilere yönelik olarak düzenlediği Jet Luck yarışmasının finali İstanbul Finans Merkezi Halkbank Kuleleri'nde gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 12 girişimci, iş fikirlerini yalnızca 50 saniyelik bir 'asansör konuşması' ile jüriye anlatarak finale kalma mücadelesi verdi ve tümü sunum aşamasına yükselmeye hak kazandı.

Yenilikçi fikirleri görünür kılmayı hedefleyen yarışmada, yeni nesil dijital teknolojilerden sürdürülebilirlik çözümlerine, yenilenebilir enerjiden sağlık teknolojilerine kadar farklı alanlarda geliştirilen projeler sahne aldı. Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, ödül töreninde yaptığı konuşmada, 'Girişimcilerimizin desteklenmesini stratejik bir öncelik olarak ele alıyor; yenilikçi fikirlerin hayata geçmesi için çok boyutlu ve bütüncül destekler sunuyoruz.' dedi.

Finalistlerin fikirleri; yenilikçilik, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik ve toplumsal etki kriterleri doğrultusunda çok boyutlu bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Ardından final puanlamalarıyla ilk üç sıradaki girişimler belirlendi. Jet Luck yarışmasında birinciliği, tarım, gıda ve sürdürülebilirlik alanında 'Fishgramer' adlı girişimiyle Merve Büşra Ayık kazanırken; ikinciliği, robotik ve mekatronik alanında 'Munulus' adlı girişimiyle Buğra Tosun elde etti. Üçüncülük ise medikal, sağlık alanında 'HIST' adlı girişimiyle Fatih Karakaya'nın oldu ve dereceye giren girişimcilere maddi ödüller takdim edildi.

Yarışmanın jürisi, iş dünyası, kamu ve akademi dünyasından saygın isimlerin bir araya gelmesiyle oluşturuldu. Jüri üyeleri arasında Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi İrem Bayraktar Aksakal, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ve KOSGEB Başkan Yardımcısı Selim Serkan Ercan yer aldı.