Halkbank'tan Üsküp'te İftar Programı

17.03.2026 22:35
Halkbank, Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrinde iftar düzenledi. Katılımcılar arasında siyasiler ve bankacılar yer aldı.

Halkbank tarafından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te iftar programı düzenlendi.

Şehirdeki bir otelde düzenlenen iftar programına Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, Başbakan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Bakanı Bekim Sali, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil, Halkbank Üsküp Genel Müdürü Fatih Şahbaz, Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Şakir Fetahu, siyasiler, ülkedeki Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Özdil, burada yaptığı konuşmada, "10 yılı aşkın dönemde Halkbank Üsküp'ün, elde ettiği sonuçlarla ekonomik kalkınmanın itici gücü, girişimciliğin destekçisi ve sosyal sorumluluk girişimlerinde aktif bir katılımcı olabileceğini gösterdiğini" söyledi.

Destek, işbirliği ve dostlukları için katılımcılara teşekkür eden Özdil, "Bu akşamki gibi davetler, karşılıklı bağlarımızı güçlendirmemize, fikir teatisinde bulunmaya ve ortak değerlerin uzun vadeli her türlü başarının temeli olduğunu teyit etmemize imkan sağlamaktadır." diye konuştu.

Şahbaz ise iftarın birlikteliğin, saygının, dayanışmanın ve karşılıklı anlayışın sembolü olduğunu ifade ederek, "Banka olarak bu ulvi değerleri hem faaliyetlerimizde hem de toplumla olan ilişkilerimizde önemsiyoruz. Yıllar içinde güven ve istikrarlı ortaklıklar kurmuş bir kurum olarak gerçek başarının yalnızca sonuçlarla değil aynı zamanda topluma nasıl katkıda bulunduğumuzla da ölçüldüğüne inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Öte yandan, iftar programı kapsamında musiki dinletisi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Kültür, Güncel, Üsküp, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
