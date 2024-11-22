Halkçı Parti Eski Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk Son Yolculuğuna Uğurlandı

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ANKARA'da vefat eden Halkçı Parti 17'nci dönem İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk (86) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Yılmaz İhsan Hastürk, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Hastürk için bugün TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Hastürk'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı. Cenaze, görevlilerin omuzlarında TBMM Şeref Kapısı merdivenlerinin önüne getirildi. Dua okunması ve saygı duruşunun ardından tören sona ererken, Hastürk'ün cenazesi Gölbaşı Mezarlık Camisi'nde kılınan namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

YILMAZ İHSAN HASTÜRK

İstanbul'da 1938 yılında dünyaya gelen Hastürk, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun oldu. Hastürk, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve Tanıtma Dairesi Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği, Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. Halkçı Parti'den 17'nci dönem İstanbul Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Hastürk, evli ve 4 çocuk babasıydı.