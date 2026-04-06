Halkevleri: 1 Mayıs'ta Taksim'de Olacağız - Son Dakika
Halkevleri: 1 Mayıs'ta Taksim'de Olacağız

06.04.2026 11:44
Halkevleri, bu yıl 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlayacaklarını açıkladı ve direnişin önemini vurguladı.

(ANKARA) - Halkevleri'nden yapılan açıklamada, "Halkevleri olarak, bu yıl da 1 Mayıs'ta Taksim'de olunması gerektiğini ve Taksim'de olacağımızı ilan ediyor, sözümüzün yüklediği sorumluluğu alıyoruz. 1 Mayıs'ı örgütleme görevini dışarı havale etmeden, oyalama taktiklerine meydan vermeden, vakit kaybetmeden, geçmiş yıllardan çıkardığımız dersleri yok saymadan, Taksim kararlılığı gösteren  tüm dostlarımızla omuz omuza kolektif bir irade geliştireceğimizi beyan ediyoruz. Taksim 1 Mayıs alanıdır! Vermeyecekler, alacağız" denildi.

Halkevleri'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2026 1 Mayıs'ını emperyalizmin, işbirlikçi Saray iktidarının ve savaştan beslenen sermayenin işçi sınıfına ve ezilen halklara karşı saldırılarını tırmandırdığı bir dönemde örgütlüyoruz. Temmuz ayında NATO zirvesine ev sahipliği yapacak olan Türkiye, emperyalizmin bölgesel savaş planlarında ön cephe ülkesi haline getiriliyor. ABD emperyalizmi ile sıkı bir işbirliği içinde hareket eden Saray iktidarı, sırtını Trump'a yaslayıp örgütlü muhalefet güçlerine ve işçi sınıfına karşı dizginsiz bir saldırı yürütüyor. Türkiye pandemi ve Ukrayna savaşının ardından bir kez daha ağır bir yoksullaştırma dalgası ile karşı karşıya."

"Direniş meşrudur, görevdir, haktır"

Ülkemiz, emeğimiz, doğamız, kentlerimiz, bütün yaşamımız yağmalanırken Saray iktidarı, 'kendi halkını satan' bir iktidar olmanın korkusunu üstünden atamıyor. Bu halk çeyrek asırlık iktidarına ve elinden geleni ardına koymadığı saldırılarına karşın, Saray karşısında teslim bayrağını çekmedi. İktidarın toplumsal destek temelini giderek zayıflatan sınıf eksenli hoşnutsuzluk, tepki ve direniş eğilimleri büyüyor. Tüm temel toplumsal hakları gasp edilen emekçiler açlığa, yoksulluğa ve ölümcül çalışma koşullarına mahkum ediliyorsa… Demokrasinin ve hukukun kırıntısına dahi tahammül kalmadıysa… Anayasa hükümleri uygulanmıyor, seçme ve seçilme hakkı yok ediliyorsa… Emeğin örgütlenme ve grev hakkı tanınmıyor, sendikacılar tutuklanıyorsa… Polis ve jandarma sermayenin yağma planlarına kalkan oluyor, kentini ve doğasını savunanlar tutuklanıyorsa… İşçi sınıfının iktidar mücadelesini, sosyalizmi savunanlar hedefteyse… Organize sanayi bölgeleri, üniversite kampüsleri, ormanlar abluka altındaysa… İfade özgürlüğü yoksa, gazeteciler hapisteyse, toplantı ve gösteriler yasaksa, meydanlar yasaksa… Saray, Türkiye işçi sınıfının bir politik özne olarak meydana çıkmasını engellemeye çalışıyorsa… Direniş meşrudur, görevdir, haktır.

"Taksim parçalanmış bir sınıfın ve bölünmüş bir hakın birliğinin simgesidir"

Türkiye işçi sınıfı; eşit, özgür ve insanca yaşanacak yarınlara dair bütün özlem ve talepleri ile Saray'ın korkularını gerçek kılabilecek tek güçtür. İşçi sınıfının sistem karşısındaki politik iddiasını ortaya koyduğu gün olan 1 Mayıs'ta ne yapılacağı bu nedenle özellikle önemlidir. İşçi sınıfına söz, mücadele ve yaşam hakkı tanımayan iktidarın yasaklarına boyun eğip, gösterdiği sınırlar içine mi hapsolacağız? Yoksa 1 Mayıs'ı 1 Mayıs Meydanı'nda; Türkiye işçi sınıfının tırnaklarıyla söke söke kazandığı, tarihsel, Anayasal, en meşru hakkı olan Taksim Meydanı'nda mı kutlayacağız? Bu, Türkiye işçi sınıfı açısından bir politik varlık-yokluk kavgasıdır. Taksim, sadece tarihsel bir meydan değil, işçi sınıfının bir toplumsal sınıf olarak varlığının, kendini alternatif bir toplum olarak örgütlenmesinin, yepyeni bir insanlığın simgesidir. Taksim parçalanmış bir sınıfın ve bölünmüş bir hakın birliğinin simgesidir.

"1 Mayıs'ın gerçek adresi Taksim'dir"

2025'te 19 Mart isyanının da etkisiyle, mücadeleci sendikaların, kendisini sınıf mücadelesinin bir parçası olarak ifade edenöğrenci hareketinin ve devrimcilerin iradesiyle Taksim hedefi güçlü bir şekilde ifade edilmiştir. Halkevleri, 'Günün devrimci görev ve sorumluluğuna sırt çeviremeyiz! 1 Mayıs'ta Taksim gereklidir, haktır, mümkündür!' diyerek, bu kolektif iradenin örgütlenmesinde üzerine düşen sorumlulukla hareket etmiştir. 2025'ten 2026'ya şu dersler kalmıştır: 1 Mayıs'ın gerçek adresi Taksim'dir! Taksim dışında bir adresin çağrı ve etki gücü yoktur! Geçtiğimiz yıl 1 Mayıs'ta Taksim iradesini örgütleyen sendikalar ve sosyalistler bu yıl da bu inisiyatifi genişleterek ve geliştirerekilerletme eğilimindedir. Geçtiğimiz yılın deneyimlerini göz önünde bulundurarak en geniş kesimlerin katılımını sağlayacak bir süreç planlanmalıdır. Taksim kararlığında olanlar olarak, hiçbir görevi dışarıya havale etmeden, sürecin sorumluluğunu bütün boyutlarıyla bizzat üstlenmemiz ve yerine getirmemiz gerekmektedir. 2026'da sınıf hareketi içinde Taksim kararlılığını ortaya koyan politik ve sendikal öznelerin sayısı çoğalmış, ön hazırlıklar nisan ayı gelmeden başlamıştır. Farklı zeminlerde yürüyen tartışmalarda Taksim yönünde bir irade öne çıkmaktadır. Tartışma, 'bir günlük eylem' tartışmanın ötesinde işçi sınıfının savaş, yoksulluk ve baskılar karşısında sözünü, iradesini güçlendirmeye yönelik ön çalışmaları ve 1 Mayıs sonrası emperyalizme karşı mücadelegündemli ortak mücadeleleri de kapsayacak şekilde yapılmaktadır.

"Tüm dostlarımızla omuz omuza kolektif bir irade geliştireceğimizi beyan ediyoruz"

Halkevleri olarak, bu yıl da 1 Mayıs'ta Taksim'de olunması gerektiğini ve Taksim'de olacağımızı ilan ediyor, sözümüzün yüklediği sorumluluğu alıyoruz. 1 Mayıs'ı örgütleme görevini dışarı havale etmeden, oyalama taktiklerine meydan vermeden, vakit kaybetmeden, geçmiş yıllardan çıkardığımız dersleri yok saymadan, Taksim kararlılığı gösteren tüm dostlarımızla omuz omuza kolektif bir irade geliştireceğimizi beyan ediyoruz. Taksim 1 Mayıs alanıdır! Vermeyecekler, alacağız."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Halkevleri: 1 Mayıs'ta Taksim'de Olacağız - Son Dakika

SON DAKİKA: Halkevleri: 1 Mayıs'ta Taksim'de Olacağız - Son Dakika
