Haluk Levent Bergama Kermesi\'nde sahne aldı

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İsrailli rakibiyle değil de kendi ayakkabısıyla tokalaştı

(İZMİR) - Haluk Levent 88. Uluslararası Bergama Kermesi kapsamında sahne aldı. 7 gün süren festivale katılan Levent, "insanları zehirlemeden, insanların sağlığıyla oynamadan paraları götürsünler. Yeter ki bizim çocuklarımız ölmesin" dedi.

İzmir, 88.Uluslararası Bergama Kermesi kapsamında Bergama'da olan Haluk Levent, Belediye Başkanı Tanju Çelik'i makamında ziyaret etti ardından birlikte sahneye çıktılar. Tanju Çelik, orman yangınında hayatını kaybeden ilçe orman müdürü Şahin Dönertaş anısına Haluk Levent'e çam ağacı hediye etti. Çelik, "Yanan ormanlarımızın yeniden daha gür çıkmasını sağlayacağız" ifadesini kullandı.

Konser öncesinde kısa bir açıklama yapan Haluk Levent, Bergama için yazdığı bir şarkı yüzünden yıllarca Bergama'da yasaklandığını belirterek şunları söyledi:

"Ben Bergama halkının siyanürden zehirlenmemesi için şarkı yazmışken, Bergama tarafından 14 yıl cezalandırılmıştım. Halk tarafından değil yöneticiler tarafından. İliç gibi olmasın, insanları zehirlemeden, insanların sağlığıyla oynamadan paraları götürsünler. Yeter ki bizim çocuklarımız ölmesin. Yiyin, götürün, kazanın, oradaki madenleri işletip bire yirmi kazanın ama bire otuz kazanmak uğuruna da bizleri zehirlemeyin. Zaten yiyorsunuz"