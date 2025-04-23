Haluk Levent Fethiye\'de 23 Nisan\'ı Coşkuyla Kutladı

Şarkıcı Haluk Levent, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahne aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Fethiye Belediyesi işbirliğinde Göcek Meydanı'nda düzenlenen konser öncesinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan bayramını çocuklara hediye ettiğini söyledi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise 23 Nisan dolayısıyla 9 ülkeden 360 öğrenciyi kentte ağırladıklarını ve farklı etkinlikler düzenlendiğini belirtti.

Konuşmaların ardından sanatçı Haluk Levent sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Levent'e çok sayıda vatandaş eşlik etti.