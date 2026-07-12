Haluk Levent Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Haluk Levent Gözaltına Alındı

Haluk Levent Gözaltına Alındı
12.07.2026 17:20
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Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı.

(ANKARA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Levent'in İzmir yönüne gittiği sırada Bursa'da gözaltına alındığı öğrenildi.

Levent'in yurt dışına çıkmak üzere havalimanına gittiği, Almanya'ya bilet aldığı, yurt dışı yasağını öğrenince telefonlarını kapatarak İzmir yönüne doğru yola çıktığı öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında, Levent'in 2020-2026 arasında 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira para aktardığı iddia edildi.

Soruşturmanın, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Dernekler Kanunu'na muhalefet" ve "suç örgütü üyeliği" suçlarından yürütüldüğü öğrenildi.

Kaynak: ANKA

Haluk Levent, Politika, 3. Sayfa, Gözaltı, Finans, Güncel, Bursa, Ahbap, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haluk Levent Gözaltına Alındı - Son Dakika

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