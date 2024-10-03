Haluk Levent Hayranlarıyla Buluştu - Son Dakika
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Haluk Levent Hayranlarıyla Buluştu

Haluk Levent, İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde konser vererek hayranlarıyla bir araya geldi.

03.10.2024 23:16
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Şarkıcı Haluk Levent, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi.

Ümraniye Millet Bahçesi'nde konser veren Levent, hayranlarını selamlayarak, "Konserlerde biz merkezi olmasına dikkat ediyoruz. Birçok şehirde biz Kültür Yolu Festivali konserleri yaptık. Kimi konserlerde evden çıkıyorsun, terlikle eşofmanınla direkt konser alanındasın. Burada metro falan yok. 'Bu gençler konsere nasıl gelecek?' dedim ama herkes burada. Çok sağ olun." ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı, "Elfida", "Deniz Üstü Köpürür", "Estarabim", "Yollarda Bulurum Seni", "Ankara", "Kaçış", "Anlasana" ve "Dağlar"ın arasında olduğu pek çok sevilen şarkısını seslendirdi.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde sanatçı, zeybek gösterisi de sahneledi.

İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde ayrıca yarın Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde İmera ve Ekin Uzunlar, Galataport Saat Kulesi Meydanı'nda Can Bonomo, Ümraniye Millet Bahçesi'nde Ferhat Göçer sahne alacak.

Kaynak: AA

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