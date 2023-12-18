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Haluk Levent ve Sanatçı Arkadaşlarından Gazze Destek Konseri - Son Dakika
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Haluk Levent ve Sanatçı Arkadaşlarından Gazze Destek Konseri

Haluk Levent, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye maddi destek için İstanbul'da düzenlenen konserde sahne aldı. Konserde birçok sanatçı dostuyla birlikte şarkılar seslendiren Levent, İsrail'in yayılmacı politikasına karşı olduklarını ve Filistinli kardeşlerinin yanında olduklarını vurguladı. Konserin geliri Gazze'deki çocuklara destek amacıyla kullanılacak.

Haluk Levent ve Sanatçı Arkadaşlarından Gazze Destek Konseri
18.12.2023 - 00:03,
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Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile birçok yardıma imza atan şarkıcı Haluk Levent, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye maddi destek için sanatçı arkadaşlarıyla İstanbul'da sahne aldı.

Zirve Müzik organizasyonunda Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "Gazze Destek Konseri" öncesi AA muhabirine konuşan Levent, konsere katılım gösteren sanatçı dostlarına teşekkür ederek, "2 saat öncesine kadar, Tel Aviv'de yaşayan bir arkadaşım, 'buradaki arkadaşlarımızın selamı var' dedi. Bu ne demek biliyor musunuz? Yapılan bu soykırımı, İsrail'in kendi vatandaşı, oradaki dostlarımız kınıyor." ifadelerini kullandı.

Levent, "Bizler İsrail'in bu yayılmacı politikasına, Siyonist politikasına karşıyız. Çok yakın zamanda 8 bin kişinin ölümü... Düşünün Hiroşima'da, Nagazaki'de bu kadar çocuk ölümü yaşanmamış bir anda. Bu kadar kısa sürede bunların yaşanması bizleri çok üzüyor. Umarız, Filistinli kardeşlerimizin yanında destek oluşumuzu bütün dünya görür." dedi.

Konsere "Kaçış" şarkısıyla başlayan Levent, "Ankara" ve "Elfida" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra "Deniz Üstü Köpürür" ve "Telli Telli" türkülerini seslendirdi.

Levent, Arapça yazdığı "Filistin" şarkısını da Gazze'de yaşamını yitiren çocukların anısına okudu.

Konserde Levent'e Bülent Ortaçgil'in yanı sıra Ceylan Ertem, Derya Köroğlu, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Sena Şener, Eypio, Melek Mosso ve Zara, sevilen şarkılarıyla eşlik etti.

Türk ve Filistin bayraklarının yanı sıra Filistin direnişini simgeleyen kefiyelerle konsere gelen kalabalık, şarkılara eşlik etti.

Konserin geliri, Gazze'deki çocuklara destek amaçlı kullanılacak.

Kaynak: AA
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Haluk Levent, İstanbul, İsrail, Gazze, Son Dakika

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