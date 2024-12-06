Hama'da Hafız Esad Heykeli Yıkıldı - Son Dakika
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Hama'da Hafız Esad Heykeli Yıkıldı

Hama'da halk, Hafız Esad'ın heykelini yıkarak sevinç gösterileri düzenledi.

06.12.2024 17:57
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- Hama'da halk, Hafız Esad'ın heykelini yıktı

HAMA - Suriye'nin Hama kentinde halk, eski Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın heykelini yıktı.

Suriye'de Beşar Esad rejimine bağlı güçlerle çatışan muhalif grupların ele geçirdiği Hama, sevinç gösterilerine sahne oldu. Hama halkı, Beşar Esad'ın babası ve 1982'de Hama Katliamı'nı gerçekleştiren dönemin Devlet Başkanı Hafız Esad'ın kent merkezindeki heykelini yıktı.

Hafız Esad'ın Hama Katliamı

2 Şubat 1982'de Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad, Müslüman Kardeşler'e karşı Hama'ya askeri operasyon başlatmıştı. Savaş uçakları birkaç gün içinde şehrin büyük bölümünü yok etmiş, yaklaşık 1 ay süren operasyon binlerce sivilin öldürülmesiyle geniş çaplı katliama dönüşmüştü.

"Hama Katliamı" olarak adlandırılan olayda şehri top atışına tutan ve binlerce kişiyi öldüren topçu birliğinin başındaki Hafız Esad'ın kardeşi Rıfat Esad'ın İsviçre'de bu yıl, silahlı çatışma ve Hama halkına yönelik yaygın ve sistematik saldırı çerçevesinde "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan" yargılanmasına karar verilmişti. "Hama Kasabı" olarak tanınan ve şu anda 87 yaşında olan Rıfat Esad, şehirdeki komutan sıfatıyla cinayet, işkence, kötü muamele ve yasa dışı gözaltı emri vermekle suçlanmıştı.

2021'de Suriye'ye döndü

Rıfat Esad, 1984'te Hafız Esad'ı devirmeye çalışmakla suçlandıktan sonra çoğunlukla Fransa'da olmak üzere sürgünde yaşadı. 30 yıldan fazla bir süre boyunca sürgünde olan Rıfat Esad, Fransa'da Suriye devlet fonlarını yasa dışı kullanmaktan suçlu bulunup 4 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yeğeni Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın izniyle 2021'de Suriye'ye dönmüştü.

Hama'daki durum

Muhaliflerin Rusya ve Suriye hava kuvvetlerinin İdlib'in güneyindeki bölgelere artan saldırılarına karşılık olarak ve Şam yönetiminin muhtemel saldırılarını önlemek amacıyla Halep'e 27 Kasım'da operasyon başlatmıştı. Muhalif gruplar 30 Kasım'da Halep'in büyük bölümünü ele geçirirken, Beşar Esad'ın ölen kardeşi Basil Esad'ın heykeli yıkılmıştı. Muhalifler aynı gün İdlib genelinde de kontrol sağlamıştı. Rejim güçleriyle devam eden şiddetli çatışmaların ardından ilerleyişini sürdüren muhalifler, dün Hama kent merkezini rejim güçlerinden almış, Suriye ordusu şehir dışına çekilmek zorunda kalmıştı.

1 milyon nüfuslu Hama, Halep'in 110 kilometre güneyinde yer alıyor.

Kaynak: İHA

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