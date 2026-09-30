Hama'da minibüs hedef alındı, ölen ve yaralıların olduğu bildirildi

Hama'da minibüs hedef alındı, ölen ve yaralıların olduğu bildirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinde bir minibüs, kimliği belirsiz kişilerce hedef alındı; saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi. El-İhbariye'ye göre sivil savunma ekipleri yaralılara müdahale için bölgeye sevk edildi, ölü ve yaralı sayısı henüz açıklanmadı.
Suriye'nin orta kesimindeki Hama ilinde bir minibüsün kimliği belirsiz kişilerce hedef alınması sonucu ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.
Suriye'nin resmi haber kanalı El-İhbariye'nin haberinde, Hama ilinde bir minibüse düzenlenen saldırı sonucu ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.
Haberde, saldırının ardından sivil savunma ekiplerinin yaralılara müdahale etmek üzere bölgeye sevk edildiği aktarıldı.
Saldırıda, kaç kişinin öldüğü veya yaralandığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
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