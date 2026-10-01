Hama'da Misiyaf Köprüsü'nde minibüse ateş açılması sonucu 7 kişi öldü, 4 yaralandı - Son Dakika
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Hama'da Misiyaf Köprüsü'nde minibüse ateş açılması sonucu 7 kişi öldü, 4 yaralandı

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SANA'nın haberine göre, Suriye'nin Hama ilinde Misiyaf Köprüsü'nde bir minibüse ateş açılması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Saldırının ardından sivil savunma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Suriye'nin Hama ilinde minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Misiyaf Köprüsü'nde bir minibüse ateş açılması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Saldırının ardından sivil savunma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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