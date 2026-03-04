Hama'da Patlama: 8 Çocuk Yaralandı

Suriye'nin Hama iline bağlı kırsal bölgede meydana gelen patlamada 8 çocuk yaralandı.

Suriye Devlet Televizyonu el-İhbariyye, Hama kırsalının batısındaki Ankavi köyünde, savaş kalıntısı bir mühimmatın patlaması sonucu 8 çocuğun çeşitli derecelerde yaralandığını bildirdi.

Yaralı çocukların olayın ardından ilk olarak Sukaylabiye Ulusal Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından çocukların, daha ileri tedavi için Hama Ulusal Hastanesi'ne sevk edildiği aktarıldı.