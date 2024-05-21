Hamam böcekleri Asya kökenli olabilir - Son Dakika
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Hamam böcekleri Asya kökenli olabilir

Hamam böcekleri Asya kökenli olabilir

Dünyanın hemen hemen her yerinde bulunan Blattella germanica türü hamam böceklerinin, Asya'da yaşayan Blattella asahinai türüne benzer gen yapısına sahip olduğu belirtildi. Araştırmacılar, 17 ülkeden 281 hamam böceği türünün genetik yapısını inceleyerek, Alman hamam böceğinin Asya kökenli olabileceğini tahmin etti. Hamam böceklerinin hayatta kalmasının insanlara gözükmemelerine bağlı olduğu vurgulandı.

21.05.2024 12:25
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Dünyanın nerdeyse her yerinde görülen "Blattella germanica" türü hamam böceklerinin yaklaşık 2 bin 100 yıl önce Asya'da yaşayan "Blattella asahinai" türüne benzer gen yapısına sahip olduğu belirtildi.

"Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlanan araştırmada, yaklaşık 250 yıl önce Avrupa'da kayıt altına alınan ve "Alman hamam böceği" olarak da bilinen "Blattella germanica" türünün Asya'dan gelmiş olabileceği ifade edildi.

Araştırmacılar, 17 ülkeden 281 hamam böceği türünün genetik yapısını inceledi.

Söz konusu inceleme ışığında, bu hamam böceği türünün yaklaşık 2 bin 100 yıl önce Asya'da yaşayan "Blattella asahinai" türünden yerleşim yerlerine uyum sağlayarak evrimleştiğinin tahmin edildiği belirtildi.

Konuya ilişkin Cosmos dergisine açıklamalarda bulunan araştırmacılardan Batı Avustralya Üniversitesinden Theo Evans, "İncelemelerimizde, Alman hamam böceği gen dizisinin, Doğu Hindistan, Bangladeş, Myanmar ve Bengal Körfezi'ne özgü bir tür olan Blattella asahinai türününkiyle aynı olduğunu bulduk." dedi.

Evans, "Blattella germanica"nın kıtalar arası "ticari ve askeri hareketlilikler" sebebiyle Orta Doğu ve Avrupa'ya ulaştığını söyledi.

"Blattella germanica"ların Avrupa'ya yaklaşık 270 yıl gelmiş olabileceğini belirten Evans, buradan da dünyanın diğer bölgelerine yayıldığını kaydetti.

Evans, hamam böceklerinin hayatta kalmalarının insanlara gözükmemelerine bağlı olduğunu vurgulayarak, "Alman hamam böcekleri geceleri ortaya çıkacak, açık alanlardan kaçınacak şekilde evrimleşmiştir ve kanatlarını korumalarına rağmen uçmayı bırakmışlardır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Genetik, Güncel, Son Dakika

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