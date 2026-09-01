Hamamda 71 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
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Hamamda 71 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

Hamamda 71 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu
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Eskişehir'de bir hamamda 71 yaşındaki Nezat Tiryaki'nin cansız bedeni bulundu.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir kişi hamamda ölü bulundu.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Değirmen Sokak'ta bulunan bir hamama giden 71 yaşındaki Nezat Tiryaki'yi küvet içinde hareketsiz görenler durumu hamam işletmecisine bildirdi.

İhbar üzerine hamama polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Tiryaki'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Tiryaki'nin cansız bedeni otopsi işlemlerinin yapılması için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.???????

Kaynak: AA

Eskişehir, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamamda 71 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu - Son Dakika

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