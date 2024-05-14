Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan, şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan, şehit ailesini ziyaret etti

Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan, şehit ailesini ziyaret etti

Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan, Gölköy'de bulunan şehit polis memuru Alaaddin Pergel'in ailesini ziyaret etti. Ayrıca, ilçede bulunan gazilere de ziyarette bulunan Erdoğan, şehit ailelerinin devlete emanet olduğunu vurgulayarak, onların milletin ve devletin en kutsal emanetleri olduğunu belirtti. Ziyarette, İlçe Emniyet Amiri, İlçe Jandarma Komutanı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü ve İlçe Müftüsü de hazır bulundu.

14.05.2024 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan, şehit ailesini ziyaret etti.

Erdoğan, Gölköy'de bulunan şehit polis memuru Alaaddin Pergel'in ailesi ile mezarını, ayrıca ilçede bulunan gazilere ziyarette bulundu.

Şehit ailelerinin devlete emanet olduğunu ifade eden Erdoğan,"Şehitlerimizin geride kalan anne-baba eş ve çocukları ile kardeşleri milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir, başımızın tacıdır." dedi.

Kaymakam Erdoğan'a ziyarette, İlçe Emniyet Amiri Özkan Şener, İlçe Jandarma Komutanı Burkay Çiçek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Davut Şahin ve İlçe Müftüsü Nazım Tophan da eşlik etti.

???????

Kaynak: AA

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı, Jandarma, Hamamözü, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan, şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika


15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
14:47 EPDK Kararıyla Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak EPDK Kararıyla Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
13:15 Fidan’dan Hamas için “Terör örgütü“ ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt Fidan'dan Hamas için "Terör örgütü" ifadesini kullanan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert yanıt
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
13:31 Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmenini bıçakla yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 15:56:15. #1.11#
SON DAKİKA: Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan, şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement