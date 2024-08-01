Hamamözü Kaymakamlığı, kadınlara istihdam projesi başlattı - Son Dakika
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Hamamözü Kaymakamlığı, kadınlara istihdam projesi başlattı

Hamamözü Kaymakamlığı, kadınlara istihdam projesi başlattı

Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan, kırsaldaki kadınların çalışma hayatına katılımını sağlamak amacıyla bir dizi çalışma başlattı. İlçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu'nda kadınların istihdamına yönelik kurslar açılması talimatını veren Kaymakam Erdoğan, bir tekstil firması ile yapılan işbirliği protokolü kapsamında kadınlara istihdam garantili kurslar açılacağını duyurdu. Ayrıca kursu tamamlayanlara sertifika verilecek ve başarılı olanlar tekstil firmasında işe başlayabilecekler. Proje, Hamamözü Kaymakamlığı tarafından takip edilecek.

01.08.2024 20:59
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Hamamözü Kaymakamlığınca kadınlara yönelik istihdam projesi yapıldı.

Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan, kırsaldaki kadınların çalışma hayatına katılımı, sosyal ve kültürel olarak gelişmeleri, kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için bir dizi çalışma başlattı.

Bu kapsamda İlçe Hayat Boyu Öğrenme Komisyonu'nda özellikle kadınların istihdamına yönelik olarak kurslar açılması talimatını veren Kaymakam Erdoğan, "Hamamözü'nde faaliyet gösteren bir tekstil firması ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında yapılan istihdam garantili işbirliği protokolü kapsamında kadınlarımıza yönelik kurslar açılacağını ve kursu başarıyla tamamlayanların tekstil firmasında işe başlayabileceklerinin müjdesini veriyorum. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan kursa katılanlara sertifika verilecektir. Hamamözü Kaymakamlığı tarafından takibi yapılacak olan istihdam garantili projenin ilçemize hayırlı olmasını temenni ederim." Dedi.

Kaynak: AA

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