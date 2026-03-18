Hamamözü'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla tören yapıldı

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Kaymakam Ertuğrul Arslan ve Belediye Başkanı Cihan Demir'in katılımıyla düzenlenen törende, aziz şehitler saygı, minnet ve rahmetle anıldı.
Programın ardından İlçe Kabristanlığında bulunan şehit Ertan Taş kabri başında anıldı.
Programa ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
