Hamaney'den ABD ve İsrail'e Sert Mesaj

İran lideri Ali Hamaney, İsrail'in saldırılarıyla başlayıp ABD'nin dahil olduğu çatışmalardan sonra uzun bir aranın ardından ilk kez video mesajla açıklamada bulundu.

İran devlet televizyonu, Hamaney'in video mesajını yayımladı.

İsrail'in saldırısının başlamasından bu yana üçüncü kez yayımlanan mesajında Hamaney, İsrail'e karşı bir zafer kazandıklarını savunarak "Siyonist rejim (İsrail), İran İslam Cumhuriyeti'nin darbeleriyle neredeyse ezildi ve yıkılıyordu." ifadesini kulandı.

Hamaney, "Amerikan rejimi, savaşa doğrudan girdi çünkü girmediği takdirde siyonist rejimin tamamen yok edileceğini hissetti. O rejimi kurtarmak için savaşa girdi ancak hiçbir şey elde edemedi." dedi.

ABD'nin, İran'ın nükleer tesislerine saldırdığını belirten Hamaney, uluslararası mahkemelerde bunun hesabının sorulacağını ancak ABD'nin "bir şey başaramadığını" söyledi.

"Trump saldırıların boyutlarını abartma ihtiyacı duydu"

Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın "saldırıların boyutunu abartma ihtiyacı" duyduğunu, "bu abartıyı yaparken de sözlerinden anlaşıldığı üzere hedeflerine ulaşamadıkları gerçeğinin ortaya çıktığını" savundu.

Bütün "örtbas etme çabalarına rağmen" İran'ın kazandığını söyleyen Hamaney, "(İran) İslam Cumhuriyeti ABD'nin yüzüne ağır bir tokat attı. Bölgedeki önemli ABD üslerinden biri olan El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı ve hasar verdi. Bu küçük bir olay değil, büyük bir şey." dedi.

İran'ın, bölgedeki önemli ABD üslerine ulaşabiliyor olmasının ve gerekli gördüğünde harekete geçebilmesinin önemli bir konu olduğunu kaydeden Hamaney, "Böyle bir eylem (ABD üssüne saldırı) gelecekte de tekrarlanabilir. Herhangi bir saldırı olursa, düşman (ABD) kesinlikle ağır bir bedel ödeyecektir." diye konuştu.

Hamaney, "Amerika Başkanı, 'İran teslim olmalı' dedi. Bu, Amerika Başkanı'nın boyundan büyük bir sözdü. Böyle bir şey asla olmayacak."dedi.

İran'da devrimin gerçekleşmesinden bu yana ABD'nin kendileri ile bir çatışma içerisinde olduğunu belirten Hamaney, bunun için her seferinde farklı bir bahane üretildiğini iddia ederek şöyle konuştu:

"Bu artık zenginleştirmeyle ilgili değil, nükleer endüstriyle ilgili değil, İran'ın teslim olmasıyla ilgili. İnsan hakları, demokrasiyi savunma, kadın hakları, (uranyum) zenginleştirme, nükleer sorun, füze üretimi sorunu gibi çeşitli bahaneler üretiyorlar ama sorunun özü tek bir şeyden ibaret o da İran'ın teslim olması."

Hamaney, İran'ın güçlü ve kadim bir medeniyete sahip olduğunu vurgulayarak "Kültür ve medeniyet zenginliğimiz Amerika ve benzerlerinden yüzlerce kat daha fazladır." dedi.

İran'ın başka bir ülkeye teslim olmasını beklemenin "aklı başında insanlar tarafından alay konusu" olarak kabul edileceğini dile getiren Hamaney, ülkesinin "galip" olduğu ve "galip geleceği" değerlendirmesinde bulundu.

Hamaney, gösterdiği "olağanüstü birlik ve beraberlikten" dolayı da İran halkını tebrik etti.