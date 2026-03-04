Hamaney'e Saldırıda Şaşırtan Detaylar - Son Dakika
Hamaney'e Saldırıda Şaşırtan Detaylar

04.03.2026 11:44
Hamaney, saldırı günü ailesiyle evinde bulundu, saldırı anında zarar gören binalar belirlendi.

ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney'in, saldırı günü ailesiyle "sığınakta değil, konutunda olduğu" ve uydu görüntülerine göre saldırıda en belirgin hasarın konutunun bulunduğu bölgede yaşandığı iddia edildi.

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, mevcut ve eski İsrailli ve ABD'li yetkililer ile video ve uydu görüntülerine dayandırdığı haberinde, Hamaney'in öldürülmesine ilişkin detaylara yer verdi.

İran liderliğinin saldırıyı tahmin edemediği belirtilen haberde, İsrail saldırısının muhtemel olduğuna inanıldığı zamanlarda genellikle geceleri sığınaklarda geçiren Hamaney'in 28 Şubat Cumartesi sabahı "sığınakta değil, konutunda olduğu" kaydedildi.

Haberde, İsrail askeri istihbarat birimi "8200"ün 20 yılı aşkın süredir Hamaney'i ve İran'ın üst düzey liderliğini takip ettiği, günlük rutinlerini ve alışkanlıklarını haritalandırdığı iddiasına yer verildi.

"İsrail'in casuslar görevlendirdiği, İran'ın başkentindeki trafik kameralarına sızarak gerçek zamanlı bilgi topladığı ve analistlerin üst düzey yetkililerin iletişimini izlediği" öne sürülen haberde, "CIA'in (ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı) de İsrail ile bilgi paylaşımında bulunduğu" kaydedildi."

Haberde, 28 Şubat Cumartesi sabahı İranlı üst düzey liderler arasında toplantı yapılacağı ve Hamaney'in de aile üyeleriyle konutunda olacağı bilgisine erişildiği belirtildi.

İsrail'e ait F-15 jetleri ve diğer uçakların İran saatiyle 07.30 civarında saldırı için havalandığı ve saat 09.40 civarında saldırının başladığı aktarılan haberde ayrıca, uydu görüntülerine göre saldırıda en az 6 binanın hasar gördüğü, en belirgin hasarın ise Hamaney'in konutunun bulunduğu bölgede yaşandığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

