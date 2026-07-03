Hamaney İçin Devlet Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Hamaney İçin Devlet Töreni Düzenlendi

03.07.2026 22:24
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İran'ın eski lideri Hamaney için Tahran'da devlet töreni gerçekleştirildi, birçok ülke temsilcisi katıldı.

ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'da İmam Humeyni Musalla Camii'nde düzenlenen devlet törenine devlet başkanları, meclis başkanları ve özel temsilciler katıldı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, devlet töreni için Tahran'a gelen ülke liderleri, meclis başkanları ve özel temsilciler ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Pezişkiyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhamedov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Meclis Başkanı Kalibaf ise, Kırgızistan Parlamentosu Başkanı Marlen Mamataliev, Özbekistan Cumhuriyeti Meclis Başkanı Nureddin Can İsmailof, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhamedov, Irak Meclis Başkanı Heybet el-Halbusi, Belarus Temsilciler Meclisi Başkanı Igor Sergienko, Bangladeş Meclis Başkanı Hafız Uddin Ahmed ve Çin Ulusal Halk Kongresi Başkan Yardımcısı He Wei ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Erakçi de, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev, Namibya Cumhurbaşkanlığı Bakanı Charles Mvita ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Kaynak: AA

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