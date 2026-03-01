Hamaney\'in Ölümü Doğrulandı

(ANKARA) - İran televizyonu, İran'ın Dini Dileri Ali Hamaney'in dün ABD ve İsrail saldırıları sırasında öldüğünü doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail ortak saldırılarında İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldüğünü ileri sürerek, "Bu sadece İran halkı için değil, tüm büyük Amerikalılar için de adalet" demişti.

İran ise bir video yayımlayarak Ali Hamaney'in ölmediğini duyurmuştu. İran televizyonu Ali Hamaney'in öldüğünü doğruladı. İran hükümeti, Hamaney'in vefatı nedeniyle 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.