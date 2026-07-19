Hamaney'in Saldırısı Güvenlik Açığından Oldu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkenin eski lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırısına ilişkin "Liderin ofisine yönelik saldırı bir güvenlik açığı nedeniyle gerçekleşti ve bu açık muhtemelen hala mevcut." dedi.

Erakçi, katıldığı bir televizyon programında ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş süreci, ateşkes ve müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Müzakerelere dair Erakçi, şunları kaydetti:

"Düşman askeri hazırlığını bitirdikten sonra bize uranyum zenginleştirme oranının sıfırı indirilmesi aksi halde saldırıların başlayacağı mesajını verdi ve müzakere talebinde bulundu. Bunun üzerine yapılan değerlendirme sonucu yeniden müzakere kararı alındı. Bu karardaki temel amaç, daha sonra 'eğer müzakere olsaydı savaş olmazdı' denilmesini engellemekti.

Elbette ilgili kurumlar savaşın yeniden başlayacağına emindi. Bu nedenle Silahlı Kuvvetlere savaşa hazırlıklı olmalarını bildirdik. Bu sayede savaş başlar başlamaz karşılık vermeye başladık. Ülke liderinin hedef alınması durumunda Hürmüz Boğazı'nın kapatılacağına yönelik program da daha önce yapılmıştı."

Nükleer müzakerelere ilişkin de bilgi veren Erakçi, şu ifadeleri kullandı:

"12 günlük savaştan sonra Nükleer Komite kuruldu ve daha sonra müzakere komitesine dönüştü. Müzakerelere ilişkin konular bu komitede ele alınıyordu. Alınan tüm kararlar tıpkı Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi kararlarıyla aynı onay sürecinden geçiyordu. Bu toplantılarda müzakereciler için ilginç tabirler kullanılıyordu."

İran'ın eski lideri Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği 28 Şubat'taki saldırıya ilişkin ise Erakçi, şunları söyledi:

"Onlar Rehberin (Ali Hamaney'in) her sabah ofiste bulunduğunu biliyorlardı. Anladığım kadarıyla komuta merkezi toplantısı da iki-üç bina ötede yapılıyordu ve tam da o anı seçtiler. İstihbarat Bakanlığının toplantısı da o an yapılıyordu. Dolayısıyla Rehberin (Ali Hamaney'in) ofisine yönelik saldırı bir güvenlik açığı nedeniyle gerçekleşti ve bu açık muhtemelen hala mevcut."

Erakçi ayrıca, kişisel çıkarları ve gelecek planları doğrultusunda karar alanları ihanet içinde gördüğünü belirterek, kendisinin itibar veya geleceği için hareket etmediğini dile getirdi.

Erakçi, "Bir hesap yapalım; ateşkesi 10 gün erken kabul etseydik (Eski İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri) Ali Laricani, (Eski İstihbarat Bakanı) İsmail Hatib, (Petrol tesisleri) Aseluye ve Mübarek Çelik Fabrikası'na sahip olurduk." değerlendirmesinde bulundu.???????