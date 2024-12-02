Hamas, 33 İsrailli Esirin Öldüğünü Duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas, 33 İsrailli Esirin Öldüğünü Duyurdu

Hamas, İsrail saldırılarında 33 esirin hayatını kaybettiğini ve kaybolanlar olduğunu açıkladı.

02.12.2024 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas Hareketi, İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 33 İsrailli esirin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hamas'ın Telegram hesabından paylaşılan videoda, İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 33 İsrailli esirin öldüğü ve bazılarının kaybolduğu belirtildi.

İsrailli esirlerin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun inadı yüzünden öldüğünü vurgulayan Hamas, saldırıların devam etmesi halinde daha fazla esirin öleceği uyarısında bulundu.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 101 esirin tutulduğunu tahmin ediyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, 33 İsrailli Esirin Öldüğünü Duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:03 Fenerbahçe, Gaziantep FK’yı Kadıköy’de 3-1 yendi Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı Kadıköy'de 3-1 yendi
21:38 ABD’den Esad açıklaması: Suriye’deki politikamız değişmedi ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi
20:47 Esenyurt’taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş
20:14 Irak Cumhurbaşkanı’nın sekreteri İstanbul’da bıçaklandı Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçaklandı
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
09:40 Yenidoğan Çetesi soruşturmasında şüpheli ölüm Yenidoğan Çetesi soruşturmasında şüpheli ölüm
09:32 Berke’den, “8 kere su içti“ diyen Okan Buruk’a beklenmeyen yanıt Berke'den, "8 kere su içti" diyen Okan Buruk'a beklenmeyen yanıt
09:11 Türkiye’nin en zengin iş insanları listesi değişti Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti
08:58 Mauro Icardi: Wanda Nara saatlerimi ve nakit paramı çaldı Mauro Icardi: Wanda Nara saatlerimi ve nakit paramı çaldı
08:56 Bakırköy’de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada Bakırköy'de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada
08:44 Pep Guardiola’dan Liverpool taraftarına olay hareket Pep Guardiola'dan Liverpool taraftarına olay hareket
08:39 Nefise Karatay’dan Survivor 2025 iddialarına yanıt Nefise Karatay'dan Survivor 2025 iddialarına yanıt
08:28 Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem
08:22 Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı
08:01 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osimhen’in pozisyonunda aynı fikirde birleşti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda aynı fikirde birleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 22:10:22. #1.12#
SON DAKİKA: Hamas, 33 İsrailli Esirin Öldüğünü Duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.