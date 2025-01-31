Hamas 8 Esiri Serbest Bıraktı

Güncel

KUDÜS, 31 Ocak (Xinhua) -- 20 yaşındaki İsrailli asker Agam Berger (sağda), serbest bırakılmasının ardından Kızıl Haç tarafından İsrail ordusuna teslim edildi, 30 Ocak 2025.

Hamas liderliğindeki Gazze'de yer alan Filistinli militanlar, perşembe günü 3'ü İsrailli, 5'i Taylandlı olmak üzere 8 esiri serbest bıraktı. (Fotoğraf: İsrail Savunma Kuvvetleri/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)