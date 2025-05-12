Hamas, ABD'li esir Idan Alexander'ı serbest bırakacak

İsrail, ABD'nin Hamas'ın Amerikan-İsrail çifte vatandaşı esir Idan Alexander'i bırakma niyetinde olduğunu kendilerine bildirdiğini duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Hamas'ın "herhangi bir karşılık ve koşul olmaksızın Gazze Şeridi'nde tutulan söz konusu Amerikan vatandaşı esiri serbest bırakacağı bilgisini" Tel Aviv yönetimi ile paylaştığı aktarıldı.

Açıklamada, "ABD, bu hamlenin, esirlerin Witkoff'un önerdiği (ateşkes) taslak uyarınca serbest bırakılması için müzakerelerin önünü açması beklentisini İsrail'e bildirdi." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Witkoff planı çerçevesinde esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin başlamasına hazırlık yaptığı belirtildi.

Ayrıca müzakerelerin İsrail politikasına göre, "ateş altında, savaşın tüm hedeflerine ulaşma kararlılığıyla gerçekleşeceği" öne sürüldü.

Öte yandan İsrail basını, Hamas'ın Washington yönetimiyle Idan Alexander'ın serbest bırakılması için görüştüğünü duyurmasının ardından ABD Başkanı Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un yarın İsrail'e geleceğini yazdı.

Witkoff'un Idan Alexander'in serbest bırakılmasından önce ayrıntıları netleştirmek üzere bölgeye geleceği aktarıldı.

Öte yandan, İsrail'in Kanal12 televizyonuna konuşan bir İsrailli kaynak, Tel Aviv yönetiminin "ABD'nin Hamas ile yürüttüğü görüşmeden bilgisi olmadığını" aktardı.

İsrail Hayom gazetesi, Gazze'deki ABD-İsrail çifte vatandaşı asker esir Idan Alexander'ın 48 saat içinde serbest bırakılmasının beklendiğini aktararak Tel Aviv yönetiminin bunun karşılığında Gazze'ye insani yardım girişine izin vereceğini belirtti. Gazeteye konuşan İsrailli bir kaynak, İsrail'in Gazze'deki esirin serbest bırakılması karşılığında İsrail hapishanelerindeki Filistinli herhangi bir esirin serbest bırakılmayacağını iletti.

Aynı şekilde, Walla internet sitesi, Gazze'deki esir Alexander serbest bırakılması geçici bir ateşkes sağlanması gerekeceğini ancak bunun sadece saatler süreceğini belirtti. Witkoff'un İsrail'i ziyaretinde esirin serbest bırakılması sürecini görüşeceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ve 3 aşamadan oluşması beklenen Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması sona ererken ateşkesin uzatılması için yeni bir taslak sunmuştu.

Witkoff'un ateşkes taslağının içeriğine ilişkin resmi detaylı bir bilgi paylaşılmamıştı.