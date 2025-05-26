Hamas, ABD\'nin Gazze için yaptığı ateşkes teklifini kabul etti

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana tüm dünyanın gözü önünde katliamlarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkes için yeni bir umut doğdu.

"HAMAS KABUL ETTİ" İDDİASI

Reuters'a konuşan Filistinli bir kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu ateşkes önerisinin Hamas tarafından kabul edildiğini öne sürdü.

ATEŞKES TEKLİFİNDE NELER VAR?

Filistinli yetkili, ABD garantileri altında ateşkes müzakerelerinin, kalıcı bir ateşkese varana kadar devam edeceğini söyledi. Henüz taslak aşamasında olan teklifte, 70 günlük geçici ateşkese karşılık Hamas'ın elindeki 10 esirin Tel Aviv yönetimine teslim edilmesi öneriliyor.

Esir takası ve Gazze'de geçici ateşkesi içeren son taslak, İsrail ordusunun 18 Mart'tan sonra Gazze'de işgal ettiği bölgelerden çekilerek 2 ay önceki hatlara geçmesini içeriyor. Taslakta, ateşkes boyunca Gazze'nin tüm bölgelerine insani yardımların ulaştırılması şartı da yer alıyor.

Teklif ayrıca İsrail'in aralarında uzun süreli hapis cezaları çeken yüzlercesinin de bulunduğu bir dizi Filistinli mahkûmu serbest bırakmasını öngörüyor.

TRUMP SİNYALİ VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, Gazze'deki duruma dair ABD'nin hem İsrail hem Hamas yetkilileriyle doğrudan temas halinde olduğunu belirtmişti. Trump, "Bu durumu mümkün olan en kısa sürede durdurup durduramayacağımıza bakmak istiyoruz." demişti.