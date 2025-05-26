Hamas, ABD'nin Gazze için yaptığı ateşkes teklifini kabul etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamas, ABD'nin Gazze için yaptığı ateşkes teklifini kabul etti

Hamas, ABD\'nin Gazze için yaptığı ateşkes teklifini kabul etti
26.05.2025 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu ateşkes teklifini kabul ettiği öne sürüldü. Anlaşma, 70 günlük bir ateşkesi ve Hamas'ın elindeki 10 rehinenin iki grup halinde salıverilmesini içeriyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana tüm dünyanın gözü önünde katliamlarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkes için yeni bir umut doğdu.

"HAMAS KABUL ETTİ" İDDİASI

Reuters'a konuşan Filistinli bir kaynak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu ateşkes önerisinin Hamas tarafından kabul edildiğini öne sürdü.

ATEŞKES TEKLİFİNDE NELER VAR?

Filistinli yetkili, ABD garantileri altında ateşkes müzakerelerinin, kalıcı bir ateşkese varana kadar devam edeceğini söyledi. Henüz taslak aşamasında olan teklifte, 70 günlük geçici ateşkese karşılık Hamas'ın elindeki 10 esirin Tel Aviv yönetimine teslim edilmesi öneriliyor.

Esir takası ve Gazze'de geçici ateşkesi içeren son taslak, İsrail ordusunun 18 Mart'tan sonra Gazze'de işgal ettiği bölgelerden çekilerek 2 ay önceki hatlara geçmesini içeriyor. Taslakta, ateşkes boyunca Gazze'nin tüm bölgelerine insani yardımların ulaştırılması şartı da yer alıyor.

Teklif ayrıca İsrail'in aralarında uzun süreli hapis cezaları çeken yüzlercesinin de bulunduğu bir dizi Filistinli mahkûmu serbest bırakmasını öngörüyor.

TRUMP SİNYALİ VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, Gazze'deki duruma dair ABD'nin hem İsrail hem Hamas yetkilileriyle doğrudan temas halinde olduğunu belirtmişti. Trump, "Bu durumu mümkün olan en kısa sürede durdurup durduramayacağımıza bakmak istiyoruz." demişti.

Donald Trump, Orta Doğu, Tel Aviv, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, ABD'nin Gazze için yaptığı ateşkes teklifini kabul etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Hacıbey Akyüz:
    zulüm yapanlar ABD, İsrail dır, helak olun, çocukların ahı yerde kalmaz 68 4 Yanıtla
  • Murat Bulut:
    hamas İsrail amerika aynı 14 38 Yanıtla
  • Flankes0107:
    HAMAS bu duruşunla bu direnişinle bütün dünya seni örnek alır inşallah rabbim ayağınıza taş degdirmesin, Amerikayı bile dize getirdiniz bu duruşla 21 3 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    ya seve seve yada ........ 2 8 Yanıtla
  • Ahmet Kara:
    vah musluman kardesler vahh. 7 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu 13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu
Otobüste tartışan 2 kadın indikleri durakta birbirlerini bıçakladı Otobüste tartışan 2 kadın indikleri durakta birbirlerini bıçakladı
Süper Lig’de küme düşen son takım Bodrum FK oldu Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK oldu
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı
Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank’ın elinden baklava yedi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank'ın elinden baklava yedi
Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu
İstanbul’da korkutan yangın Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı İstanbul'da korkutan yangın! Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama
Kerem ve Orkun’a kupa maçında büyük şok Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok

17:14
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık Demir’e 4 yıl 2 ay hapis cezası
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası
17:05
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
14:05
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
00:22
Süper Lig’in son hafta programı açıklandı
Süper Lig'in son hafta programı açıklandı
00:07
MİT Başkanı Kalın’dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke
MİT Başkanı Kalın'dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke
23:53
Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen’e çağrı
Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen'e çağrı
23:50
Fenerbahçe’nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi’ni bayram yerine çevirdi
Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi'ni bayram yerine çevirdi
23:13
Fenerbahçe’den Galatasaray’a şampiyonluk göndermesi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a şampiyonluk göndermesi
23:01
Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti
Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti
22:58
Madrid’de Gazze için uluslararası toplantı 20 ülke katıldı
Madrid'de Gazze için uluslararası toplantı! 20 ülke katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 18:30:02. #7.13#
SON DAKİKA: Hamas, ABD'nin Gazze için yaptığı ateşkes teklifini kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.