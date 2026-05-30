Hamas, Ateşkes Anlaşmasının İkinci Aşaması İçin Temaslarda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamas, Ateşkes Anlaşmasının İkinci Aşaması İçin Temaslarda

30.05.2026 21:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşaması için arabulucularla görüşmelerini sürdürüyor.

Hamas, Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasıyla ilgili arabulucu ülkelerle temas halinde olduklarını bildirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasının süreçleriyle ilgili makul ve kabul edilebilir yaklaşımlara ulaşmak için arabulucularla iletişime devam ettiklerini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin yüzde 70'ini kontrol altına alma ve Filistinlileri zorla yerinden etme planlarına ilişkin açıklamalarıyla ateşkes anlaşmasını baltaladığına dikkati çeken Kasım, "İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü ihlallerin tüm tarafların güvenilirliğini sınadığını" ifade etti.

Kasım, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesle ilgili planının geriye kalanını uygulamak için arabulucu ülkelerin İsrail ihlallerini durduracak kararlı bir duruş sergilemeleri çağrısında bulundu.

Ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin Hamas'ın makul yaklaşımlar sergilediğini açıkça ortaya koyduğunu, ancak İsrail'in tüm bu çabaları baltaladığını ifade eden Kasım, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov'u "tüm konuları tek bir meseleye bağlayarak görüşmeleri sekteye uğratmakla" suçladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin yüzde 60'ını işgal altında tuttuğunu belirterek, bu oranı yüzde 70'e çıkarma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisine göre, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda yaklaşık 929 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 811 kişi yaralandı.

İsrail, ABD desteğiyle 8 Ekim 2023'ten itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar başlatmıştı. Saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 72 bin 938 Filistinli hayatını kaybetti, 172 bini aşkın kişi yaralandı.

Saldırılar nedeniyle Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ının tahrip olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, Ateşkes Anlaşmasının İkinci Aşaması İçin Temaslarda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan Avrupa’ya savaş ilanı gibi uyarı: Hiçbir şeye şaşırmayın, huzurlu uyku sona erdi Rusya'dan Avrupa'ya savaş ilanı gibi uyarı: Hiçbir şeye şaşırmayın, huzurlu uyku sona erdi
UAEA Başkanı Grossi: İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu Kazakistan’da depolanabilir UAEA Başkanı Grossi: İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu Kazakistan'da depolanabilir
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
CHP Genel Merkezi’ne Kılıçdaroğlu’nun “Şimdi arınma zamanı“ yazılı posteri asıldı CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun "Şimdi arınma zamanı" yazılı posteri asıldı
Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu Balya balya para ile kameraların karşısına geçen besici meydan okudu
Yozgat terminalinde sözlü taciz iddiasına tekme tokat dayak Yozgat terminalinde sözlü taciz iddiasına tekme tokat dayak

21:17
Şampiyonlar Ligi finalinde silahlı polisler görev yaptı
Şampiyonlar Ligi finalinde silahlı polisler görev yaptı
20:53
Paris savaş alanına döndü Onlarca taraftar gözaltına alınıyor
Paris savaş alanına döndü! Onlarca taraftar gözaltına alınıyor
20:50
11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini TikTok’a koyan anne tutuklandı
11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini TikTok'a koyan anne tutuklandı
20:25
Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Göz yummayacağız“ çıkışına rest
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Göz yummayacağız" çıkışına rest
20:00
Özgür Özel’den, İsmet İnönü’nün kabri önünde olay sözler: Namussuzlardan çok daha cesur olacağız
Özgür Özel'den, İsmet İnönü'nün kabri önünde olay sözler: Namussuzlardan çok daha cesur olacağız
19:43
Kritik mitingde gövde gösterisi: Taraflarını belli eden milletvekilleri ortaya çıktı
Kritik mitingde gövde gösterisi: Taraflarını belli eden milletvekilleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 22:02:28. #7.12#
SON DAKİKA: Hamas, Ateşkes Anlaşmasının İkinci Aşaması İçin Temaslarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.