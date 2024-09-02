Hamas'ın Askeri Kanadı, Batı Şeria'daki Saldırıların Sorumluluğunu Üstlendi

Güncel

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde 30 Ağustos akşamı düzenlenen iki saldırıyı Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üstlendi.

Kassam Tugayları, Batı Şeria'nın güneyindeki Gush Etzion ve Karmei Tzur'da 30 Ağustos Cuma akşamı yaşanan saldırı ve patlamaya ilişkin Telegram hesabından yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Kassam Tugayları, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti yakınlarında Gush Etzion ve Karmei Tzur'a yönelik iki operasyonun tüm sorumluluğunu üstlenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Saldırıyı düzenledikten sonra öldürülen Muhammed İhsan Meraka ile Zuhdi Nidal Ebu Afife için ayrı ayrı taziye mesajı yayımlanan açıklamada, " Gazze'de akan kanın intikamını almak için düzenlenen söz konusu saldırıda İsrail askerlerinden ölen ve yaralananlar olduğu" kaydedildi.

İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarından Gush Etzion ve Karmei Tzur'da 30 Ağustos'ta eş zamanlı patlama ve saldırı yaşanmış, olayda 4 İsraillinin yaralandığı bildirilmişti.