Hamas, Biden'ın önerilerinde uzlaşılan konuların olmadığını belirtti

Güncel

Hamas, Katar'ın başkenti Doha'da Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve esir takası için yürütülen müzakerelerden çıkan sonuçta, ABD Başkanı Joe Biden'ın önerilerinde uzlaşılan konuların olmadığını belirtti.

Hamaslı üst düzey yetkililer, Al Jazeera televizyon kanalına, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerin sonucuna ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, "Doha'da yapılan toplantıların sonuçları hakkında bize ulaşanlar, 2 Temmuz'da üzerinde mutabakata varılan hususlara uyulmasını içermiyor." ifadelerini kullandı.

Hamas, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı öneride uzlaşılan konuların, Doha'daki müzakerelerden çıkan sonuçta bulunmadığını kaydetti.

Filistinli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Doha'daki görüşmeden çıkan sonuçta Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru ve Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphia Koridoru'na ilişkin maddeler bulunmuyor.

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri de ABD'nin "hayali bir olumlu atmosfer" oluşturmaya çalıştığını ifade ederek, Gazze'deki saldırıları durdurma yönünde bir niyetinin olmadığını ve zaman kazanmaya çalıştığını kaydetti.

İsrail ile Hamas arasında, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takasının yapılması için yürütülen müzakereler dün Doha'da başlamıştı.