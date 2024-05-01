Hamas, Çin ile İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurma konusunda görüştü - Son Dakika
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Hamas, Çin ile İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurma konusunda görüştü

Hamas, Çin ile İsrail\'in Gazze\'deki soykırımını durdurma konusunda görüştü

Hamas'ın Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk başkanlığındaki heyet, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Deng Li ile İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımı durdurmanın yollarını görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşmede, Gazze Şeridi'nde Filistin halkının maruz kaldığı trajik insani durum ve Çin'in acil insani yardımını artırması konusu da ele alındı. İki taraf, Filistin ulusal birliğinin sağlanması için çalışacaklarını ve Çin'in gerekli her şeyi sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

01.05.2024 01:39
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Hamas'ın Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Musa Ebu Merzuk başkanlığındaki heyetin, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Deng Li ile İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü "soykırımı" durdurmanın yollarını görüştüğü bildirildi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Ebu Merzuk'un yanı sıra hareketin siyasi büro üyeleri Husam Bedran, Fethi Hammad, Basim Naim ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Üyesi Şerif Ebu Şemmale'nin de aralarında bulunduğu bir heyetin 28 Nisan'da, Dang Li ile Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşme sırasında Gazze Şeridi'nde Filistin halkının maruz kaldığı soykırımı durdurmanın yolları ile ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların gözden geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun yol açtığı trajik insani durum ve Çin'in acil insani yardımını artırması konusunun da ele alındığı görüşmede iki tarafın da istişarelerin devam edeceğini, Filistin ulusal birliğinin sağlanması için çalışılacağını ve Çin'in gerekli her şeyi sağlamaya hazır olduğunu vurguladığı aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas, Çin ile İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurma konusunda görüştü - Son Dakika

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