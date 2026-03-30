Hamas: Filistin Toprakları İçin Mücadele Sürüyor - Son Dakika
Hamas: Filistin Toprakları İçin Mücadele Sürüyor

30.03.2026 13:38
Hamas, Filistin topraklarından vazgeçmeyeceklerini ve özgürlük için mücadele edeceklerini duyurdu.

Hamas, Filistin topraklarının bir karışından bile vazgeçmeyeceklerini, Filistin halkının özgürlüğe kavuşuncaya ve meşru haklarını geri kazanıncaya kadar her türlü yolla mücadeleyi sürdüreceğini belirtti.

Hamas'tan 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 50'nci yılı dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına ve kutsal mekanlarına karşı işlediği suçların zamanla unutulmayacağı, işlenen suçların halkın iradesini ve mücadele azmini kırmayacağı vurgulandı.

Filistin halkının kendi topraklarında bağımsızlık ve özgürlük içinde yaşamasına olanak sağlanmasının kimsenin lütfu olmadığı, "dünyanın en tehlikeli işgalcilerinden kurtulmak için uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış meşru bir hak" olduğu bildirildi.

"Filistin topraklarının bir karışından vazgeçmeyeceğiz." denilen açıklamada, Filistin halkının özgürlüğe kavuşuncaya ve meşru haklarını geri kazanıncaya kadar her türlü yolla mücadeleyi sürdüreceği vurgulandı."

İsrail'in işgal planları, toprak gaspları, Filistinlileri göçe zorlaması, yasa dışı yerleşim birimlerini genişletmesinin, tarihi gerçekliği değiştirmeye ve Filistinlilerin kendi toprakları üzerindeki kimliğini silmeye yetmeyeceği belirtildi.

İslam dünyasına İsrail'in işgal ve gasp planlarına karşı Filistin halkının yanında olma çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası topluma da "Filistinlilerin haklı davası ve meşru mücadelesine destek olma, faşist Siyonizm'i yalnızlaştırma ve suçlu yöneticilerinin yargılanmasını sağlamama" çağrısında bulunuldu.

Filistin Toprak Günü'nün 50'nci yılı

İsrail, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Filistin halkı, olayı protesto etmek için genel grev düzenlerken, İsrail güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu 6 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi haline gelen bu gün, Filistinliler tarafından "Toprak Günü" olarak anılıyor.

Filistin toprakları için verilen mücadelenin sembolü olan Toprak Günü, her yıl 30 Mart'ta dünyanın her yerindeki Filistinliler tarafından idrak ediliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas: Filistin Toprakları İçin Mücadele Sürüyor - Son Dakika

Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
NATO’dan dikkat çeken ’Türkiye’ paylaşımı: 100 gün kaldı NATO'dan dikkat çeken 'Türkiye' paylaşımı: 100 gün kaldı
Bakan Çiftçi’den emniyette reform sinyali Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor Bakan Çiftçi'den emniyette reform sinyali! Polis ve bekçilere yeni düzenleme geliyor
İran misilleme saldırısında İsrail’in kimya fabrikasını vurdu İran misilleme saldırısında İsrail'in kimya fabrikasını vurdu
Süper Lig’in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu Süper Lig'in eski yıldızından flaş itiraf: Belhanda elinde bıçakla bizi bekliyordu
AK Parti’li İnan, Özgür Özel’e meydan okudu: İzmir ve Uşak’ta sandığı kuralım AK Parti'li İnan, Özgür Özel'e meydan okudu: İzmir ve Uşak'ta sandığı kuralım

14:03
Montella’dan büyük ters köşe Bu kadarını kimse beklemiyordu
Montella'dan büyük ters köşe! Bu kadarını kimse beklemiyordu
13:51
Savaşta bir ilk İran’dan müttefikleri Rusya ve Çin’e tarihi rest
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
13:29
Tek kağıtla 60 milyon kazandılar
Tek kağıtla 60 milyon kazandılar
13:18
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon Mal varlıklarına el konuldu
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu
13:05
İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil
İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil
12:41
İspanya gözünü kararttı Savaştaki Trump’a bir şok daha
İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha
SON DAKİKA: Hamas: Filistin Toprakları İçin Mücadele Sürüyor - Son Dakika
