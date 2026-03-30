Hamas: Filistin Toprakları İçin Mücadele Sürüyor

Hamas'tan 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 50'nci yılı dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına ve kutsal mekanlarına karşı işlediği suçların zamanla unutulmayacağı, işlenen suçların halkın iradesini ve mücadele azmini kırmayacağı vurgulandı.

Filistin halkının kendi topraklarında bağımsızlık ve özgürlük içinde yaşamasına olanak sağlanmasının kimsenin lütfu olmadığı, "dünyanın en tehlikeli işgalcilerinden kurtulmak için uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış meşru bir hak" olduğu bildirildi.

"Filistin topraklarının bir karışından vazgeçmeyeceğiz." denilen açıklamada, Filistin halkının özgürlüğe kavuşuncaya ve meşru haklarını geri kazanıncaya kadar her türlü yolla mücadeleyi sürdüreceği vurgulandı."

İsrail'in işgal planları, toprak gaspları, Filistinlileri göçe zorlaması, yasa dışı yerleşim birimlerini genişletmesinin, tarihi gerçekliği değiştirmeye ve Filistinlilerin kendi toprakları üzerindeki kimliğini silmeye yetmeyeceği belirtildi.

İslam dünyasına İsrail'in işgal ve gasp planlarına karşı Filistin halkının yanında olma çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası topluma da "Filistinlilerin haklı davası ve meşru mücadelesine destek olma, faşist Siyonizm'i yalnızlaştırma ve suçlu yöneticilerinin yargılanmasını sağlamama" çağrısında bulunuldu.

Filistin Toprak Günü'nün 50'nci yılı

İsrail, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Filistin halkı, olayı protesto etmek için genel grev düzenlerken, İsrail güçlerinin göstericilere ateş açması sonucu 6 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi haline gelen bu gün, Filistinliler tarafından "Toprak Günü" olarak anılıyor.

Filistin toprakları için verilen mücadelenin sembolü olan Toprak Günü, her yıl 30 Mart'ta dünyanın her yerindeki Filistinliler tarafından idrak ediliyor.